Felipe González: “Maduro ha convertido a Venezuela en un Estado fallido”

Felipe González, ex presidente del gobierno español, aseguró este jueves que 90% de la población venezolana vive en pobreza debido a que Nicolás Maduro destruyó el aparato productivo del país.

“No exagero cuando digo que Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un Estado fallido. Por eso no podemos fallarles a los venezolanos y debemos ayudarlos a recuperar su democracia”, dijo González para el The New York Times.

Afirmó que la gestión de Maduro generó “el mayor éxodo de la historia de América Latina, vació las instituciones e instaurado una tiranía arbitraria donde los opositores carecen de los más mínimos derechos, incluyendo el derecho a la vida”.

El político español comparó el respaldó de la Asamblea Nacional con el de Maduro.

“Maduro tiene la fuerza que le dan las armas mientras que la Asamblea Nacional, que tiene toda la legitimidad, carece de poder fáctico”.

Resaltó la importancia de las naciones que reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Indicó que deben reafirmar la autoridad de Guaidó sobre los activos del país en el extranjero.

“Las naciones democráticas que reconocen a Guaidó deben reforzar su legitimidad política y su autoridad sobre los activos económicos del país, dentro y fuera de él. Ello privará a Maduro de los recursos para seguir oprimiendo a los venezolanos y mandará una señal muy clara a sus seguidores, particularmente a los militares, de que carecen de futuro a su lado”.

Para finalizar, detalló lo frágil que es el proceso de restauración de la democracia en la República.

“Restaurar la democracia en Venezuela es posible, pero el proceso es tan frágil y precario como la salud de los venezolanos, que han perdido en promedio 11 de kilos de peso”.

Con información del New York Times.