Famosos reaccionaron ante el suicidio de Anthony Bourdain

El chef estadounidense Anthony Bourdain se suicidó este viernes en la habitación de un hotel de lujo en el este Francia.

La noticia causó impacto mundial y personalidades de la política y el entretenimiento le dedicaron palabras al chef que trabajaba para la cadena CNN.

“Taburete de plástico, fideos baratos pero deliciosos, cerveza fría de Hanoi. Así recordaré a Tony. Él nos enseñó sobre la comida, pero lo más importante, sobre su capacidad para reunirnos”, expresó Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía de Francia informó que el chef se ahorcó durante la estadía en el hotel Le Chambard, en la región de Alsacia.

El chef Gordon Ramsay, reconocido por sus programas de cocina, afirmó que se siente “aturdido y entristecido” por la muerte de su colega.

“Aturdido y entristecido por la pérdida de Anthony Bourdain. Trajo el mundo a nuestras casas e inspiró a tanta gente a explorar culturas y ciudades a través de su comida”, comentó.

Chrissy Teigen, modelo y presentadora estadounidense, aseguró que el Bourdain ahora está en paz.

“Anthony. Uno de mis ídolos. No se disculpa, apasionado y uno de los mejores narradores del planeta. Gracias por hacer la comida tan emocionante. Está en paz ahora”, detalló.

