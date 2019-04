Famosos expresaron su tristeza por el incendio de la catedral de Notre Dame

El incendio de la catedral de Notre Dame, en París, conmocionó a todo el mundo. Algunos famosos, al igual que usuarios de todos lados, utilizaron las redes sociales para expresar la pena que este hecho les causaba.

"Interrumpo mi cumpleaños para expresar cuánto dolor me causa mirar cómo se quema Notre Dame. Un edificio increíble, estoy muy triste", escribió la actriz de Game of Thrones Maisie Williams en Twitter.

"Lloro porque hoy es un día triste para el arte, la historia, la arquitectura, para la perfección creada por el hombre. Notre Dame está sufriendo el peor de sus enemigos", publicó el cantante español Alejandro Sanz .

"Oh no, mi catedral favorita en todo el mundo. Un lugar muy sagrado. La famosa catedral de Notre Dame está en llamas", expresó conmovida Mira Sorvino .

"Miro el incendio de Notre Dame con mucha tristeza. Mando amor para la gente de Francia y espero que puedan controlar el fuego pronto. Ha sobrevivido y sobrevivirá", escribió el cantante Josh Groban.

Camila Cabello fue otra de las que decidió dar a conocer su tristeza: "Mi corazón se está rompiendo al ver el fuego en Notre Dame. Nunca olvidaré caminar por primera vez por París y asombrarme con su belleza".