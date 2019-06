Familia cubana hace primera demanda a empresa amparados en ley Helms Burton

Los descendientes del dueño de una hacienda azucarera en Cuba, ahora residentes en Estados Unidos, se convirtieron en los primeros demandantes después de que Washington activara la Ley Helms Burton.

De acuerdo con la página El Confidencial, la familia Sánchez Hill introdujo el 3 de junio una querella en contra de la cadena hotelera Meliá Hotels International, debido a que la empresa gestiona dos hoteles que se construyeron en los terrenos que la Revolución Cubana le expropió al empresario Rafael Lucas Sánchez Hill en 1959.

El empresario era dueño del ingenio azucarero Central Santa Lucía, con 485,6 kilómetros cuadrados de terreno ubicada en Holguín, al noroeste de Cuba. El gobierno revolucionario de Fidel Castro se adueñó de la hacienda bajo la Ley 890 que permitía la nacionalización de grandes empresas o industrias.

Esos edificios, que actualmente pertenecen a la compañía cubana Grupo Gaviota, alojan actualmente dos hoteles que gestiona la cadena hotelera española. Es decir, la propiedad no es de Meliá, sino de Gaviota. No obstante, la activación del título III de la Ley Helms-Burton permite reclamar una indemnización a las compañías, extranjeras o no, que se han beneficiado de la explotación de bienes expropiados. Y eso es lo que reclaman los Sánchez Hill. Una compensación de como mínimo 10 millones de euros, según la citada demanda.

La compañía hotelera tiene 20 días para responder. El Confidencial trató de obtener alguna declaración de Meliá sin éxito. Solo han aclarado que operan legalmente en Cuba.