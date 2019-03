Falsa alarma causó pánico entre visitantes de Disneyland París

La sede de la cadena de parques temáticos de Walt Disney Company en París, Francia, fue evacuada este sábado debido a un fuerte ruido que despertó las alarmas.

Los visitantes que no pudieron salir rápidamente fueron resguardados en los edificios y restaurantes del lugar. Mientras tanto, funcionarios de seguridad registraron el sitio, de acuerdo con lo reseñado por RT.

Gracias a varios videos publicados en las redes sociales, se pudo observar el pánico de las personas que corrían para buscar refugio; no obstante, otros ciudadanos llamaban a la calma y explicaban que el sonido provino de un problema con unas escaleras mecánicas, lo cual fue confirmado por el Ministerio de Interior.

Varias personas, de acuerdo con el medio francés Actu17, resultaron heridas en el revuelo.

Con información de RT.

Our news reporter is currently under lock down at the rainforest cafe at Disney village, our other team member got evacuated through the kitchen at the steak house!

Something is going on at #disneylandparis pic.twitter.com/K49weQJw9R