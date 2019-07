Faller explicó la influencia de Rusia y China en Venezuela

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, explicó la influencia de China y Rusia sobre la situación en Venezuela ante el Comité de Servicios de las Fuerzas Armadas del Senado de su país.

“En Venezuela, Rusia es, en sus propias palabras, protector de su amigo leal al apuntalar al corrupto e ilegítimo régimen de Maduro con prestamos, apoyo técnico y militar", señaló Faller en su alocución.

En cuanto a China, subrayó que es el mayor acreedor de Venezuela y le ha provocado a la población más de 60.000 dólares en deudas. Además, dijo que está exportando la tecnología de vigilancia utilizada para monitorear y reprimir al pueblo venezolano.

Aseguró que lo más perturbador sobre la situación en América Latina es que países como Irán, Rusia y China han ampliado su influencia en la región.