Extrema derecha polaca marcha contra ley de EE UU de restitución de bienes

Varios miles de personas manifestaron este sábado en Varsovia convocados por la extrema derecha bajo el eslogan "Stop 447" contra la ley estadounidense que lleva este número y está destinada a apoyar la restitución de bienes judíos a causa del Holocausto.

"No a las reivindicaciones" y "Vergüenza", corearon alrededor de 4.000 manifestantes, dijo una periodista de la AFP, con banderas europeas y camisetas adornadas con símbolos nacionales. La multitud se congregó delante de la oficina del primer ministro y terminó su marcha ante la embajada estadounidense.

Ante las elecciones al Parlamento Europeo, una alianza de varios partidos y grupos nacionalistas y de un sindicato de agricultores lanzó una gran campaña de propaganda al respecto. La ley 447 "estipula que el presidente de Estados Unidos debe apoyar las reivindicaciones que son ilegales, pues en virtud de los principios de nuestra civilización los bienes sin herederos pertenecen al Tesoro Público", declaró Marek Wawrzyszko, llegado de Cracovia.

Un miembro de la alianza, Robert Bakiewicz, del Campo Nacional Radical, reafirmó la idea de que "esta ley es una amenaza para Polonia y para su seguridad, ya que las organizaciones judías reclaman 300.000 millones de dólares" (267.000 millones de euros). Tanto los conservadores en el poder en Polonia como la oposición centrista y liberal minimizaron la importancia de esta ley, firmada por el presidente Donald Trump en mayo de 2018 y llamada JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today), de la que dijo no tendría ningún efecto en Polonia.

El sindicato AGROunia, que se unió a la marcha, manifestó que los agricultores temen posibles reivindicaciones sobre sus tierras. El movimiento antisistema Kukiz'15, con 26 diputados en el Parlamento, así como una coalición ultranacionalista creada para las elecciones europeas, prepararon cada uno un proyecto de ley en el que declaran oficialmente que Polonia rechazará la restitución de los bienes.