La experiencia de la científica venezolana que viajó embarazada a Antártida

Inés Meléndez, una geoquímica venezolana que se embarcó con seis meses de embarazo a la expedición de 80 líderes científicas Homeward Bound, explicó que la maternidad es un desafío, no un freno a su profesión y aseguró que saber que será mamá la inspiró a trabajar contra el cambio climático.

Meléndez, de 33 años de edad y que trabaja actualmente en el sector de los hidrocarburos, afirmó que la expedición por la Antártida de Homeward Bound, un programa australiano, apoyado por la empresa española Acciona, busca impulsar el liderazgo femenino y la visibilidad de las mujeres en asuntos globales como el cambio climático.

La científica nació en Venezuela, donde obtuvo una licenciatura en Geoquímica, y luego se mudó a Australia para completar un doctorado en Química Aplicada, investigando entornos marinos de hace millones de años fueron afectados por crisis ecológicas.

"Es mi primer embarazo y confieso que uno de los primeros sentimientos es el miedo: el miedo a cómo va impactar mi carrera profesional, cómo va a cambiar las expectativas que tenía como líder en la industria. Pero me lleno de confianza y me lleno de mucha inspiración con mujeres que me han dicho que es posible. Hay miles de oportunidades de surgir, una vez que nos desempeñamos en un rol de madre traemos otra experiencia, traemos otra sabiduría, que es beneficiosa, que realmente trae diversidad y ayuda a que las empresas y los espacios sean más positivos", aseveró Meléndez.