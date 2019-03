EE UU exigió a Maduro liberación inmediata de periodistas estadounidenses

Kimberly Brier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, condenó la detención de periodistas estadounidenses en Venezuela por parte de autoridades de Nicolás Maduro por lo que exigió su liberación inmediata.

"El Departamento de Estado de EE UU está consciente y profundamente preocupado por los informes de que otro periodista estadounidense ha sido detenido en Venezuela por Nicolás Maduro, quien prefiere sofocar la verdad en lugar de enfrentarlo. Ser periodista no es un crimen. Exigimos la liberación de estos periodistas y que sean entregados ilesos", indicó Brier en Twitter.

Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), allanaron la vivienda del periodista Cody Weddle a las 8:00 am de este miércoles, presuntamente con una orden firmada por un tribunal militar que señala supuestos delitos por parte de Weddle, de acuerdo con la información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Weddle está radicado en Venezuela donde ha trabajado y prestado sus servicios para medios de comunicación como ABC News, CBC, Miami Herald, entre otros, incluyendo Telesur, donde fue corresponsal en inglés.

.@StateDept is aware of and deeply concerned with reports that another U.S. journalist has been detained in #Venezuela by #Maduro, who prefers to stifle the truth rather than face it. Being a journalist is not a crime. We demand the journalist’s immediate release, unharmed.