Estos son los países del mundo donde no se celebra la Navidad

La Navidad no es una fiesta universal. En el occidente del mundo esta festividad pasa desapercibida debido a que cerca de 200 países, al menos 27 no celebran la época decembrina, reseñó RCN Radio.

De hecho, hay países en los que no sólo no se festeja sino que está prohibido hacerlo. Por otra parte, con la denominación de una fecha cristiana, esta fecha representa un momento que marca la historia: el nacimiento de Jesús. Esta es la lista de 5 países que no celebran Navidad (existen otros más):

Arabia Saudita

Es un país 99% musulmán, lo que significa que no celebran la Navidad. Incluso, quienes se animen a celebrarla pueden ser perseguidos por las autoridades. Arabia Saudita cuenta con una reglamentación que prohíbe los signos visibles de esta celebración.

Argelia

98% de sus habitantes practican el islam, por lo que no existe navidad para ellos.

Tayikistán

La mayoría de su población pertenece a la cultura musulmana; el territorio limita con Afganistán, Kirguistán y Uzbekistán, en donde son prohibidas las tradicionales fiestas navideñas.

Corea del Norte

Kim Jong-un decretó en el año 2016 la censura de cualquier reunión en donde se vean expuesto el alcohol, el canto, el baile y cualquier actividad que agrupe a la gente. La decisión no iba en contra de la Navidad, pero por sus leyes las celebraciones cristianas pasaron a ser prohibidas.

Somalia

El gobierno de Somalia prohibió la celebración, argumentando que este tipo de fiestas irrespeta y no hace parte de las creencias religiosas del islam.

