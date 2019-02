Este fue el mensaje del sobrino de Mike Pence a los venezolanos

John Pence, sobrino del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, envió un mensaje de ánimo a todos los venezolanos que buscan la democracia en el país.

El joven estadounidense recordó los versículos de la biblia en los que Jesús les dice a unos pescadores que no habían tenido suerte en su oficio, que salgan y “vuelvan a lanzar su red”; los pescadores lo hicieron y, para su sorpresa, sacaron tantos peces que casi se hunde el bote.

“Sigan lanzando sus redes por democracia y libertad, Venezuela. Serán llenadas”, dijo Pence en Twitter.

Keep casting your nets for Democracy and Liberty, Venezuela. They will be filled.



�������� #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/a1h7aRbuLu