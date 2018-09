Este es el antes y el después de las zonas del desastre en Indonesia

Este viernes se presentó un terremoto de magnitud 7,7 en Célebes, una isla en Indonesia, situada entre Australia y el continente asiático.

El sismo produjo fuerte tsunami que, con olas de hasta dos metros de altura, golpeó las ciudades de Palu y Donggala.

Hasta el momento, según fuentes hospitalarias, han muerto unas 384 personas y otras 540 resultaron heridas.

Célebes: escenario del desastre

Indonesia tiene más de 15.000 islas, de estas hay cuatro territorios principales por su tamaño y desarrollo: Célebes es una de ellas.

Se calcula que sobre el territorio de Lompio, en la zona noroccidental de la isla está ubicado el epicentro del terremoto de 7,7 grados de magnitud.

Palu y Donggala: aquí llegó el tsunami

Estas ciudades ubicadas también en la isla de Célebes y a 80 kilómetros del epicentro, han sido hasta ahora las más afectadas por la fuerza de las olas.

El director del BMKG, la Agencia indonesa de Metereología, Climatolofgía y Geofísica reportó que desde las dos de la tarde se perdió contacto con la región. Esto ha dificultado conocer los resultados del desastre.

El Ministerio de Comunicaciones está trabajando para reparar 276 centrales eléctricas.

Aunque parte de los organismos de socorro no han podido ingresar a la zona por la destrucción y la dificultad de movilidad, hay un constante monitoreo de la zona. Hasta hace ocho horas se habían registrado 22 réplicas.

Así quedó durante y después del paso del tsunami:

Un portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) indicó que 'varias' víctimas habían muertos por el colapso de edficios y asentamientos sobre la costa. Entre ellos, hay varios hoteles, centros educativos, mezquitas y restaurantes.

Ambas ciudades suman más de 600.000 habitantes, la mayoría de ellos son musulmanes.

Según relatos de algunos habitantes, el primer temblor se produjo a la hora del Yumu'ah, una oración que practica esta religión todos los viernes. En su cultura y fe, este es el día especial para la congregación y la reflexión.

Al momento del terremoto, muchos se encontraban en las mezquitas.

"Iba a empezar a orar cuando escuché a gente gritando 'íSismo! íSismo!', así que me detuve", dijo Andi Temmaeli de Wajo, al sur de Palu. Lisa Soba Palloan, una residente de Toraja, unos 175 km al sur de Palu.

Así fue el arrasador paso del agua por una de los centros de oración de Palu.

7.7 #earthquake and #tsunami hit city #Palu province Central Sulawesi of #Indonesia today around 17:20 WIB

around 22 aftershocks and still continue to shake in intervals #PrayForPalu pic.twitter.com/dX7llhYD7l