Se espera que Mogherini y Pompeo conversen sobre Venezuela en Washington

Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunirán este martes en Washington.

El Departamento de Estado estadounidense confirmó en Twitter que la alta representante llegó este martes en la tarde a la capital estadounidense y fue recibida por el secretario. No emitieron declaraciones durante su presentación a la prensa.

Se espera que los representantes diplomáticos discutan sobre la crisis que enfrenta Venezuela, luego de que la nación estadounidense y el ente internacional organizaron actividades en torno a la situación del país.

Este martes en la mañana, el senador Rick Scott junto al embajador venezolano Carlos Vecchio y el vicepresidente estadounidense Mike Pence participaron en la inauguración de la jornada humanitaria que llevará a cabo los próximos meses un buque perteneciente al Comando Sur.

En dicha actividad, el senador de la región de Florida acotó que la Unión Europea debe acoplarse de manera activa en la imposición de sanciones a Nicolás Maduro y demás representantes del oficialismo.

Delegados de la Unión Europea tuvieron un encuentro este lunes para discutir sobre la crisis humanitaria que se presenta en la nación. Se presume que una de las propuestas fue la imposición de sanciones severas para el oficialismo.

Hasta los momentos los representantes de la Unión Europea no han fijado posición con respecto a las discusiones realizadas; sin embargo, se esperan anuncios posteriores a la reunión de Mogherini con Pompeo.

This is a sign that the sanctions are working. @NicolasMaduro is flailing. We need our EU allies to step up and impose sanctions on the murderous regime NOW.



His time is coming to an end. https://t.co/PIs8uESZAL