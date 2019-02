Eslovenia propondrá reconocer a Juan Guaidó como presidente interino

Miro Cerar, ministro de Exteriores de Eslovenia, anunció este lunes que propondrá a su gobierno reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"Voy a proponer al gobierno que reconozca a Guaidó como presidente interino de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional con el único objetivo de que convoque unas elecciones justas, libres y democráticas", declaró el ministro tras una reunión de la Comisión de política exterior del Parlamento.

Explicó que Nicolás Maduro no ganó en unas elecciones democráticas. "Ganó en unos comicios que fueron no democráticos, no fueron libres y sin transparencia", agregó el diplomático.

Eslovenia se sumaría a la veintena de países de la Unión Europea (UE), entre ellos Francia, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Austria y España, que han reconocido a Guaidó como presidente interino.