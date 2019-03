Encerraron a venezolanas en un hotel cuando llegaron a Trinidad y Tobago

Venezolanas que intentaban ingresar en Trinidad y Tobago fueron privadas de libertad este viernes. Las ciudadanas aseguran que tienen toda la documentación necesaria para su visita al país.

Las viajeras fueron encerradas en una habitación de hotel con candado, e incomunicadas. “Yo le pedí que me dijera por qué me estaban devolviendo y simplemente me dijo: ‘Porque me da la gana de devolverte y punto”, aseguró una de las mujeres encerradas, en un video publicado por la periodista Alexandra Belandia.

Después de que estas personas pasaron la noche del viernes confinadas en un hospedaje del país caribeño, varios abogados, que no tenían ningún tipo de relación con migración, se les acercaron para brindarles apoyo.

Hasta el momento se desconoce más información sobre la situación y el estatus migratorio de las mujeres.

Video 1: #venezolanos encerrados con candados e incomunicados;este es parte del grupo q trató de ingresar a Trinidad/Tobago el 22 d marzo.Segun denuncian,dicen q lo hacían d manera legal. Se desconocen las razones por las q recibieron este trato;se espera aclaratoria.Son 2 videos pic.twitter.com/c1jrUO7f8Y — Alexandra Belandia R (@abelandia) 24 de marzo de 2019

Continuación del video 1 de los venezolanos q trataron de ingresar a Trinidad/Tobago el 22 marzo y fueron encerrados con candados e incomunicados. Informaron q tienen papeles en regla p su ingreso;se desconoce la realidad del caso y su estatus hoy 23marzo 9pm. Ver video 3 pic.twitter.com/ajA8rO2Tt9 — Alexandra Belandia R (@abelandia) 24 de marzo de 2019