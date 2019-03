Encargado de Negocios de EE UU: Queremos a Venezuela libre de Rusia y Cuba

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, James Story, aseguró que su país continúa apoyando la lucha de los venezolanos por recuperar la democracia. “Queremos una Venezuela soberana e independiente, libre de la influencia de Cuba y Rusia, que pueda decidir su propio destino”, enfatizó.

En una rueda de prensa que ofreció este martes a través de Internet, Story reiteró que la principal herramienta que usa el gobierno de Estados Unidos en estos momentos contra el régimen de Nicolás Maduro son las sanciones, y dijo que cada vez se harán más fuertes.

“Seguimos apoyando al presidente interino, Juan Guaidó. Nuestra herramienta más poderosa son las sanciones, que irán en aumento. Hemos penalizado a empresas e individuos corruptos, en total 149. Y continuaremos para que el mensaje quede claro, decirles a estos venezolanos que se han apropiado de los dineros del pueblo que ya basta. Nos cuidamos de que el impacto sobre la gente sea mínimo, pero máximo sobre los individuos que apoyan el régimen”, afirmó.

La rueda de prensa del funcionario coincidió con el segundo megaapagón que tiene a casi todo el país en la oscuridad. Al respecto, Story señaló que a pesar de lo que diga el régimen, Estados Unidos no tiene nada que ver. “Los apagones van a seguir, no porque nosotros seamos responsables, sino porque el sistema eléctrico ya no funciona por la misma incapacidad del régimen para mantenerlo y optimizarlo. Eso de un ciberataque es bastante improbable cuando se trata de un sistema analógico”, aseguró.

—El Nacional publicó la carta que usted dejó sobre su escritorio antes de irse. ¿Cree que volverá y la encontrará en el mismo sitio donde la dejó, sin que le hayan respondido qué hacen en su oficina?

—Yo tengo la convicción de que vamos a estar de nuevo en Venezuela, y que va a ser un país nuevo, donde habrá espacio para todos. Lo que quiere la Asamblea Nacional y el presidente interino, Juan Guaidó, es una Venezuela para todos, no de ganadores y perdedores. Nuestro compromiso es total. Estoy seguro de que en poco tiempo vamos a regresar y voy a encontrar la carta en mi oficina como la dejé, al lado de la Constitución de Venezuela. Porque Venezuela es su Constitución. Tengo ese presentimiento, que Venezuela es más fuerte que un régimen.