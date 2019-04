Empresas panameñas piden seguridad para reactivar nexo con Venezuela

G

Gabriel Barletta, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, aseguró que la reactivación de los nexos económicos y comerciales con Venezuela requiere seguridad jurídica para relanzar una relación que ha sido “histórica” y un gran aliciente para el crecimiento del país centroamericano.

Barletta mantuvo una reunión con Fabiola Zavarce, representante diplomática de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela reconocido por Panamá y más de 50 países, en la que abordaron el Plan País con la intención de buscar la libertad de Venezuela y el cese de la usurpación de Nicolás Maduro.

“Yo solo veo cosas positivas para este país con el relanzamiento de Venezuela. Todo el apoyo posible de parte del gobierno, de parte de la empresa privada de Panamá para la reconstrucción venezolana”, dijo Barletta.

“Copa Airlines, la línea de bandera de Panamá, no solo viaja hoy en día a tres ciudades de Venezuela si no que quiere continuar creciendo, pero no puede crecer” en las actuales circunstancias, mientras “no exista una seguridad jurídica”, añadió.

Domingo Latorraca, ex dirigente de la Cciap y socio de la consultora Deloitte Panamá, dijo que la magnitud de los retos que representa la reconstrucción de Venezuela es tal que por sí solo ese país no podrá lograrlo, y que además del respaldo político va a necesitar uno financiero, de una “chequera muy grande”.

“Panamá puede servir para canalizar todos los esfuerzos” para ayudar a Venezuela; puede ser un puente aéreo para lo que se necesitan las condiciones para que las aerolíneas puedan participar activamente”, expresó Latorraca.