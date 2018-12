Empleados de línea aérea Latam se encuentran en paro por mejoras laborales

Cerca de 300 trabajadores agrupados en un sindicato de la aerolínea Latam, la más grande de América Latina, iniciaron este viernes un paro indefinido y manifestaciones en el aeropuerto de Santiago de Chile exigiendo mejoras laborales y salariales.

Los trabajadores del Sindicato Interempresa Nacional (Sinlatam) que agrupa 40% del total de los operarios de la aerolínea, realizaron protestas y extendieron un enorme cartel que anunciaba esta huelga que arrancó en la madrugada en los pasillos de la terminal aérea de la capital chilena.

Los manifestantes exigen igualdad de condiciones laborales, mejores turnos de trabajo y equidad de sueldo, con otros sindicatos de la empresa, según declaró a la prensa Sebastián Lobos, presidente del sindicato.

Asimismo, acusó a Latam de "querer externalizar todos los servicios" que brinda en los aeropuertos, lo que pondría en riesgo las fuentes laborales del personal de la compañía.

El sindicato reúne a operadores de Latam que trabajan en áreas como mesones de atención, Counters y Salón VIP.

Por su parte, la empresa informó en un comunicado que el paro no provocará grandes alteraciones en sus operaciones, por lo que decidió no cambiar sus itinerarios de vuelos y pidió a los pasajeros presentarse en el aeropuerto con hasta tres horas de anticipación "ante posibles demoras en los procesos de check in y embarque".

Latam nació en 2015 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM y opera a unos 140 destinos en 25 países.