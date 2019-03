El emotivo mensaje de una venezolana a Guaidó en Ecuador

Una ciudadana venezolana le expresó unas emotivas palabras al presidente interino de la República, Juan Guaidó, a su llegada este sábado a la Base Aérea Simón Bolívar en Ecuador.

En una grabación difundida en redes sociales puede apreciarse el momento en el cual una mujer le solicitó al mandatario que continúe con su lucha para poder retornar al país, debido a que aseguró no es fácil estar lejos de Venezuela.

“Tú lo dijiste, los buenos somos más. Lucha por la gente con cáncer, lucha por nuestro país. No es fácil estar en un país que no es el de nosotros, que no es nuestra tierra, no es fácil no tener paz”, le expresó la mujer a Guaidó mientras lloraba y sostenía su mano.

“Yo sé que Dios está contigo”, indicó la ciudadana a lo cual el mandatario contestó “amén”.

La visita de Guaidó a Ecuador se produce en el marco de una gira internacional durante la cual ha visitado países como Brasil, Paraguay y Argentina.