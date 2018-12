La emotiva dedicatoria de la familia Obama ante la muerte de Bush padre

Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, emitió un comunicado en el que envió sus condolencias a la familia Bush, luego del fallecimiento de George H.W. Bush en horas de la noche de este viernes a los 94 años de edad.

“Estados Unidos perdió a un patriota y un humilde servidor”, afirmó en el escrito. Además, reconoció su trabajo por su devoto servicio a su país y su relevante papel desde su ingreso en la marina hasta la presidencia de su nación, reseñó People.

En el comunicado resaltó además sus virtudes y el compromiso con la nación, “La vida de George H.W. Bush es un testimonio de que el servicio público es un oficio noble y jubiloso. Su legado nunca será igualado, aunque a él le gustaría que todos lo intentemos”.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY