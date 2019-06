Embajadora de Venezuela en Chile: No podemos exigirle a un Estado soberano

La embajadora de Venezuela en Chile, Guaraquena Gutiérrez, dijo este lunes que aunque entiende la desesperación de muchos venezolanos por migrar para salir de la crisis, no se le puede “exigir a un Estado soberano”.

De ese modo se refirió a la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de exigir a los venezolanos visa de turista para ingresar. “Aunque no nos cayó bien lo de la visa turística, fue buena la implementación de la visa de responsabilidad democrática”, indicó la diplomática en entrevista para VPI TV.

Gutiérrez señaló que los requisitos para solicitar la visa de turista son el boleto (terrestre o aéreo)ida y vuelta, carta de invitación, solvencia económica de quien invita o de quien viaja, pasaporte vigente de 2013 en adelante y cuatro fotos tipo carnet.

“Hemos dicho que nuestra situación no es de turista. Nos piden muchos documentos, incluso para los venezolanos que ya están en Chile con el fin de regularizarlos. A algunos es difícil llegar, como un antecedente penal apostillado (…) Para buscar trabajo, abrir cuenta bancaria o ir al sistema de educativo solicitan documentos a los que no tenemos acceso porque todo está tomado por el sistema consular que aún no ejerce un representante del gobierno de Juan Guaidó”, explicó.

Dijo que están en conversaciones para que el gobierno chileno vea “que la situación venezolana es desgarradora”.

“Que vean que este (Venezuela) es un país que se formó de inmigrantes y que tengan visión de que los venezolanos venimos a Chile para aportar (…) Pero lo que más tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es volver a Venezuela para la reconstrucción”, expresó.

Gutiérrez señaló que la mayoría de sus actividades como funcionaria las realiza desde su casa o en algún café porque aún no cuenta con una sede, ni siquiera con un salario. “Tenemos que organizarnos. Yo tengo familia acá que colabora hasta con la comida. Estos zarcillos que tengo puestos son de una emprendedora venezolana”.

Explicó que aún hay ciudadanos que reconocen al embajador de Nicolás Maduro en Chile porque en Venezuela hay 15.000 ciudadanos de ese país. “Lo siguen reconociendo porque consideran que si me reconocen a mí pueden dejar de atender a sus connacionales. Y en Venezuela tenemos dos asilados políticos en la Embajada de Chile”.