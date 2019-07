Embajadora de Venezuela en Chile pidió flexibilizar requisitos de entrada

Guarequena Gutiérrez, embajadora en Chile designada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este viernes que se flexibilicen los requisitos de entrada al país debido a que muchos venezolanos que escapan de su tierra no tienen acceso al pasaporte.

Gutiérrez aseguró que hay una crisis con el acceso a los documentos de identidad del país y por eso pidió que se aceptara la vigencia de los papeles emitidos antes del 2013, en un acto en Santiago para celebrar los 208 años de la independencia.

"Desde nuestra representación diplomática no podemos decir a otra nación qué es lo que debe o no hacer. Pero tenemos que visibilizar que los venezolanos no tenemos acceso a un pasaporte", afirmó Gutiérrez tras realizar un minuto de silencio por las víctimas del régimen de Nicolás Maduro.

Las autoridades han señalado que dicho documento forma parte de su política migratoria, que busca "ordenar la casa" en esa materia, después de que cientos de miles de extranjeros llegaran como turistas y se quedaran a vivir.

El llamado "visado consular de turismo", exigido por Chile a los ciudadanos venezolanos desde el pasado 22 de junio, permite ingresar al país con fines recreacionales por un periodo máximo de 90 días y no permite realizar actividades remuneradas.

Gutiérrez también solicitó que se facilite la reunificación familiar de los menores que se encuentran en Venezuela y que no cuentan con los documentos en regla para unirse con sus progenitores que fueron a Chile a trabajar.