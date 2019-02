Elliott Abrams viajará a Cúcuta para apoyar entrega de ayuda humanitaria

Elliott Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, viajara a la Base Aérea de Reserva Homestead, en Florida, y a Cúcuta del 21 al 22 de febrero para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria al país, así lo informó el Departamento de Estado de EE UU este jueves.

En el comunicado, indica que Abrams encabezará una Delegación del gobierno de Estados Unidos para acompañar los insumos que serán enviados desde Florida a Colombia.

Señaló que en Colombia, se reunirá con Iván Duque, presidente colombiano y con demás delegaciones.

También se tiene previsto la presencia del presidente de Chile, Sebastián Piñera; presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez y el canciller de Brasil, Ernesto Araújo.

VENEZUELA: @StateDept announces Elliott Abrams will lead a US delegation traveling by military aircraft to the Colombian border to deliver humanitarian aid for Venezuela. pic.twitter.com/4UfSQHd1UI