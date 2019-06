Elliott Abrams se reunió con la delegación de negociación de Guaidó

Elliott Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, se reunió el sábado con la delegación de negociación de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para reafirmar el apoyo del gobierno estadounidense a las acciones de la gestión de Guaidó.

"Abrams se reunió con la delegación de negociación del presidente interino para reafirmar nuestro apoyo a sus esfuerzos para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Solo la salida de Maduro abrirá las puertas a un futuro más brillante para Venezuela", informó en Twitter la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. La información también fue confirmada por el Centro de Comunicación Nacional por el mismo medio.

La delegación, que fue parte de las conversaciones entre el oficialismo y el gabinete de Guaidó, la integraban Gerardo Blyde, ex alcalde del municipio Baruta; Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional; Fernando Martínez Mottola, ex ministro de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Se desconoce el lugar de la reunión.

En una entrevista con EVTV, el enviado especial estadounidense para Venezuela señaló que el gobierno de Donald Trump no se encuentra decepcionado por las acciones de la gestión de Guaidó en la política nacional. "Me alegra que haya debate entre los partidos de oposición, porque están discutiendo cuestiones muy importantes sobre el futuro de Venezuela, no estamos decepcionados", expresó.

Elliott Abrams se reunió con la delegación de negociación del presidente interino @JGuaido para reafirmar nuestro apoyo a sus esfuerzos para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Solo la salida de Maduro abrirá las puertas a un futuro más brillante para #Venezuela. — Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) 23 de junio de 2019