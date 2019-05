Elecciones europeas develarán cómo está el Reino Unido con el brexit

Las elecciones europeas en las que, salvo sorpresas, deberá participar el Reino Unido el próximo 23 de mayo se convertirán en el escenario para ver cómo se encuentran los británicos respecto al brexit, indicó un informe que presentó este martes el grupo de investigación The UK in a Changing Europe.

A pesar de que no se trata de un segundo referéndum sobre la ruptura con la Unión Europea, esta votación será la manera en la que se podrá saber, a través de las urnas, cuánto apoyo reciben los partidos conocidos como remainers, que preferirían la permanencia en el bloque o una salida suave, y los que están a favor de un brexit duro.

De acuerdo con el citado informe, que presentaron este martes en Londres algunos de sus autores, los primeros recibirían 52% de los votos y los segundos 47%, con los proeuropeos más fragmentados que sus rivales.

Los expertos aseguraron que la irrupción de nuevos partidos políticos con posturas más definidas sobre el brexit que los tradicionales, el conservador y el laborista, provocará una mayor dispersión del voto que en 2014, cuando fueron las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, el Partido por la Independencia del Reino Unido acaparó 27,47% de los votos, seguido de los laboristas (25,37%), conservadores (23,88%), verdes (7,89%), liberaldemócratas (6,89%) y el Partido Nacionalista Escocés (2,5%).

El estudio augura que los conservadores de Theresa May serán los mayores perjudicados, como ya anticiparon los comicios locales celebrados la pasada semana en Inglaterra, en los que perdieron 1.330 escaños. En la otra cara de la moneda, las agrupaciones de creciente creación, el Partido del Brexit de Nigel Farage y los antibrexit Change UK serían los principales beneficiarios de la desbancada conservadora y laborista.

Para el experto en política del Reino Unido y de la UE en el King College London, Anand Menon, la cuestión clave de estas elecciones es cómo afectará el resultado a la visión del brexit de los diputados de la Cámara de los Comunes, quienes tienen pendiente declarar, por cuarta vez, sobre el acuerdo de salida sellado entre Londres y Bruselas el pasado noviembre. "Claramente esta votación tendrá implicaciones en el devenir de la política británica", señaló, al tiempo que explicó algunas de las consecuencias que una nueva distribución de los 751 miembros del Parlamento Europeo, incluyendo a los 73 eurodiputados británicos, tendrá en el proceso del brexit.

Una de las más relevantes, expuso, es que desde la introducción del Tratado de Lisboa en 2007 la Eurocámara debe aprobar al presidente de la Comisión Europea por mayoría absoluta. Algo que repercute directamente en el brexit, puesto que esa institución "es uno de los principales interlocutores con el Reino Unido en las negociaciones sobre su futura relación". "El resultado de estas elecciones tendrá un peso importante en cómo abandona el Reino Unido la Unión Europea y en cómo será la relación en los próximos años", agregó Menon.

Por su parte, la profesora de la London School of Economics Sara Hagemann subrayó que el divorcio entre el Reino Unido y el bloque comunitario no será algo que afecte directamente a cómo voten el resto de naciones europeas. "Aunque el brexit no será un factor determinante en cómo vote la gente, sí podemos esperar que influya en el resultado de dos maneras distintas", puntualizó. La primera de ellas, precisó, es que este proceso ha moldeado el debate público y ha hecho que la mayoría de gobiernos y grandes partidos hayan tenido que posicionarse explícitamente respecto a la UE. "El brexit ha dejado claro que abandonar la Unión Europea tiene un importante coste económico y político", matizó.

En segundo lugar, afirmó que este proceso afectará a los comicios en la medida en que afecte al futuro del Parlamento "como institución política y legislativa". Los nuevos eurodiputados británicos puede que solo ocupen sus asientos de forma temporal, por lo que la formación de coaliciones entre partidos podría terminar haciéndose "a la sombra del brexit", agregó.

Los Veintiocho acudirán a las urnas entre el 23 y el 26 de mayo -en función de qué días se vote habitualmente en cada uno de los países- y los resultados se conocerán ese domingo a partir de las 09.00 GMT. Mientras tanto, el gobierno británico y la oposición continúan inmersos en negociaciones para tratar de sacar al brexit del parón en el que se encuentra, después de que la UE haya prorrogado la salida definitiva del bloque hasta el 31 de octubre.