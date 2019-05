Duque: No se puede ser pasivo ante la tragedia humanitaria venezolana

El presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó que frente a la crisis humanitaria que vive Venezuela los gobiernos latinoamericanos no pueden ser pasivos. "Cuando uno ve una tragedia humanitaria no puede estar en ningún lugar pasivo, y por eso la invitación que debemos hacer todos los latinoamericanos no es a preguntarnos cuándo va a caer la dictadura de Nicolás Maduro, sino qué vamos a hacer para que caiga la dictadura y se restablezca el orden institucional", dijo en la inauguración de la Cumbre Concordia de las Américas, en Bogotá.

Al hacer un balance de los avances y compromisos de Colombia en materia de política, economía, anticorrupción, educación, turismo, lucha contra las drogas y emprendimiento, el mandatario sostuvo que el rumbo del país "también tiene que ver con la política exterior y lo que ocurre con la región".

Indicó que está claro que lo que se requiere para que Venezuela salga de la crisis política, social y económica que ha obligado a más de 3 millones de personas a abandonar el país, 1,2 millones de los cuales está en Colombia, es "afianzar el cerco diplomático a través del Grupo de Lima y la OEA".

Recalcó que hay ser "absolutamente determinantes", porque la indolencia frente a lo que ocurre en Venezuela es "como el que en las noches escucha que en el apartamento del lado golpean a la esposa y los niños y al otro día pretende simplemente saludar al vecino en el ascensor como si nada".

Duque aseveró que el "deber moral" de todos los Estados que creen en la democracia y las libertades es "denunciar los atropellos y lograr a la mayor brevedad que Venezuela tenga ese paso a la libertad y la verdadera democracia".

El gobierno de Colombia es desde el 7 de agosto pasado, cuando llegó al poder Duque, la punta de lanza de la presión diplomática latinoamericana que busca "restaurar la democracia" en la vecina Venezuela. En estos 9 meses Colombia ha liderado una campaña internacional para, mediante acciones políticas y diplomáticas, aislar al régimen de Maduro y consolidar al presidente interino del país suramericano, Juan Guiadó.

Además de la actual situación de Venezuela, la Cumbre Concordia de las Américas, que se extenderá hasta mañana, abordará la lucha contra el narcotráfico, el comercio, las nuevas tecnologías y el desarrollo de emprendimientos. Entre los participantes se encuentran el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.