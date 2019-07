El drama de una colombiana que permanece secuestrada en Venezuela

El rescate del empresario colombiano Germán Plata Rivero y de su conductor, José Santanfé Romero, por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela no acabó con la pesadilla del secuestro de Norman Loaiza Mojica, una colombovenezolana que fue raptada hace un mes por el mismo grupo de secuestradores en el país.

La víctima se movilizaba por un sector limítrofe de Venezuela en el vehículo que conducía Plata Rivero el viernes 7 de junio en la tarde, cuando fueron atacados por seis hombres, fuertemente armados, que procedieron a bajarlos del automóvil y a conducirlos a un paraje desolado en las montañas del estado Táchira.

Aunque este comerciante, de 64 años de edad, recuperó su libertad el pasado 27 de junio en medio de un operativo desarrollado por las autoridades venezolanas, Plata Rivero decidió encargarse de la búsqueda de esta mujer, de 40 años de edad, que ha trabajado por más de dos décadas en su negocio.

“Lo que viví fue muy duro; usted ni nadie se lo alcanzan a imaginar. Pero por fortuna ya estoy acá con mi familia. Ahorita me preocupa el paradero de Norman. Aún no sé nada de ella y se debe actuar rápido, porque quién sabe que de pronto sea demasiado tarde para encontrarla”, indicó este ex secuestrado.

Durante su cautiverio, este trabajador, oriundo de Bucaramanga (Santander), se rehusó a comer y perdió casi 20 kilos en menos de un mes. Sus ojos permanecían vendados y sus manos estaban amarradas a unas esposas, mientras era objeto de intimidaciones por parte de sus plagiadores, que tenían acento colombiano, afirmó.

Con el tiempo, él empezó a ingerir alimentos porque era obligado por los delincuentes, que lo amenazaban con arrebatarle el balde en el que hacía sus necesidades fisiológicas si no cedía a sus exigencias. A pesar de la precaria alimentación, su cuerpo se empezó a deteriorar y se agravaron algunos males que padecía, como la hipertensión y una dolencia en la columna. De hecho, la mayor preocupación del empresario es la salud de su empleada secuestrada, que puede complicarse por presentar un cuadro de diabetes e hipertensión.

“Cuando nos internaron en las montañas, me separaron de mi conductor y de mi trabajadora. De ahí me llevaron a un lugar apartado donde nunca más supe de ellos; cuando me reuní con el conductor, él me contó que Norman estaba muy mala, que se le estaba adormeciendo la cara y que padecía de fuertes diarreas”, explicó el liberado.

Luego de su rescate, Plata Rivero y su empleado fueron conducidos a una guarnición de la Guardia Nacional Bolivariana en San Cristóbal, donde aprovecharon para reunirse con sus familiares y decidir una huida forzosa hacia Colombia. No obstante, desde Cúcuta el empresario se prepara para regresar a Venezuela en los próximos días y ejercer presión sobre las autoridades del vecino país, con la finalidad de que identifiquen a los secuestradores y conseguir el retorno de su empleada sana y salva al seno a su hogar.

“Yo sé que es un riesgo para mí y mi familia, pero si yo no hago nada, nada va a pasar. Ella puede estar pasando un mal momento y no sabemos hasta cuándo se prolongue su sufrimiento. Si yo bajé de peso y estuve desesperado, no me imagino el drama de ella en estos momentos”, precisó este ex secuestrado.