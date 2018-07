Donald Trump está dispuesto a un “cierre de gobierno”

Donald Trump advirtió este domingo que está “dispuesto a un cierre temporal de gobierno”, si el sector demócrata continúa con su rechazo a las reformas sobre el control fronterizo mandatarias, en donde una de ellas era la construcción del muro en la frontera con México.

Este es el segundo anuncio del mandatorio estadounidense en lo que va de año. El 20 de enero fue la primera vez en la historia del país norteamericano en que un gobierno que cuenta con mayoría en ambas cámaras paraliza sus funciones.

"Yo estaría dispuesto a 'cerrar' el gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, ¡que incluye el muro!"; escribió Trump vía Twitter.

Estas reformas fronterizas fue uno de los anuncios que realizó el presidente de Estados Unidos a inicios de su campaña en el 2017. "¡Debemos deshacernos de la lotería, de la captura y liberación, etc y finalmente ir a un sistema de inmigración basado en el mérito! ¡Necesitamos gente estupenda viniendo a nuestro país!", concluyó el mandatario en Twitter.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!