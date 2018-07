Donald Trump calificó de exitosa la cumbre con el presidente ruso Putin

El presidente de los Estados Unidos informó vía Twitter que la cumbre con Rusia y el presidente Vladimir Putin fue un éxito, y espera las próximas reuniones para aplicar las decisiones discutidas. Trump también denunció que el enemigo de la cumbre y de las personas es la "falsa información de los medios de prensa".

"Espero con ansias nuestra segunda reunión para que podamos empezar a aplicar algunas de las muchas cosas discutidas, incluyendo detener el terrorismo, seguridad para Israel, ataques cibernéticos, comercio, Ucrania, paz en el Oriente Medio, Corea del Norte y más", indicó el presidente de EE UU, vía Twitter.

La primera cumbre formal entre Trump y Putin comenzó este lunes en Helsinki, Finlandia, con unas breves declaraciones de ambos mandatarios desde el Palacio Presidencial.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........