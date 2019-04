Disney ofrece donación de $5 millones para la reconstrucción de Notre Dame

La compañía de entretenimiento estadounidense Walt Disney se comprometió este miércoles a donar cinco millones de dólares para la restauración de la "insustituible" catedral de Notre Dame en París, parcialmente destruida por un incendio sufrido el lunes.

"Notre Dame es un faro de esperanza y belleza que ha definido el corazón de París y el alma de Francia durante siglos", manifestó Robert A. Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company.

The Walt Disney Company today announced it is committing $5 million to aid in the reconstruction of Notre-Dame Cathedral in Paris following the devastating fire that severely damaged the historic landmark this week: https://t.co/5Bm3BpDTPV pic.twitter.com/MFXAvUjsjg