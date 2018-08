Dirigentes campesinos de Nicaragua sufren de maltratos en prisión

Familiares de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, detenidos "arbitrariamente" en el marco de la crisis social y politíca en Nicaragua, denunciaron malos tratos y violación de los derechos humanos de sus allegados desde el momento de su reclusión.

Alfredo Mairena, hermano de Medardo, y Kelner Mena, hijo de Pedro, tuvieron la oportunidad de visitar a sus familiares una sola vez desde que fueron detenidos el 13 de julio tras ser "acusados de siete delitos que nunca cometieron", coincidieron ambos entrevistados.

Asesinato, terrorismo, crimen organizado, secuestro simple, robo agravado, daños a la propiedad pública, entorpecimiento de servicios públicos y lesiones son los delitos de los que fueron acusados los dos integrantes del Movimiento Campesino de Nicaragua, junto a ocho personas más.

Entre otros delitos, la Policía Nacional señala a Mairena y Mena como responsables del asesinato de cuatro oficiales.

Kelner, hijo de Pedro, dijo que desde que fueron detenidos lo pudo ver una sola vez a través de un vidrio y hablar por un teléfono. Señaló que la cabina en la que se encontraban estaba oscura y no los pudieron ver bien.

"Como no había buena vista no pude distinguir del todo durante 15 minutos que nos dieron de visita, pero me pareció ver que mi papá tenía un ojo golpeado. Sí me dijo que habían sido maltratados, que los habían golpeado en el abdomen, en las costillas y en la cabeza, y que los tuvieron seis días sin comer", dijo Kelner.

Agregó que no los dejaron dormir ni tuvieron en cuenta que su padre "es una persona con diabetes y Medardo también tiene sus problemas de salud".

Medardo y Pedro afrontaron el 17 de julio la audiencia preliminar, en la que fueron informados de los delitos que se les imputan, y el próximo 15 de agosto pasarán a audiencia inicial, en la cual se espera asistan los abogados, quienes no fueron autorizados a asistir a la primera etapa,

Los líderes del Movimiento Campesino, uno de los colectivos más beligerantes contra la política del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fueron parte destacada en las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril contra el Gobierno, a consecuencia de unas fallidas reformas al sistema del seguro social.

Las protestas en contra del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las que han fallecido entre 317 y 448 ciudadanos, provocaron la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años 80 y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder.