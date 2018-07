Ex directores de la CIA criticaron relación de Trump con Putin

Dos ex directores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) critcaron este lunes a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por poner en duda la credibilidad de sus servicios de inteligencia tras reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"La actuación de Donald Trump durante la rueda de prensa alcanzó y superó el umbral de los crímenes graves y las faltas. No ha sido nada menos que una traición", afirmó a través de las redes sociales John Brennan, quien estuvo al frente de la agencia de espionaje entre los años 2013 y 2017.

Brennan calificó los comentarios de Trump de "imbecilidades" y acusó al mandatario estadounidense de "estar de lleno en el bolsillo" de Putin.

El general Michael Hayden, quien fue director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y de la CIA mostró su descontento a través de su Twitter. Sin embargo, no atacó directamente al mandatario estadounidense pero comentó de otras personas que asistieron a la rueda de prensa.

Hayden respaldó al periodista de la NBC Chuck Todd, quien censuró a Trump por querer jugar con ambos bandos y denunció que el presidente cree más a Putin que las instituciones de EE UU.

