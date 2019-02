Dinamarca reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

Dinamarca se sumó este lunes a la lista de países de la Unión Europea (EU) que reconoce Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La noticia la dio a conocer el ministro danés de Asuntos Exteriores, Anders Samuelsen, en su cuenta de Twitter.

"Dinamarca reconoce al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela hasta que se celebren nuevas elecciones libres y democráticas", escribió el ministro en la red social.

El jefe de la diplomacia danesa celebró las declaraciones similares que han hecho otros socios europeos. Además indicó que habrá una importante declaración de la UE.

España, Reino Unido, Suecia, Austria y Francia reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela luego de que Maduro no convocara las elecciones presidenciales que le habían exigido los países de la UE.

Denmark recognises the President of the National Assembly @jguaido as the interim President of #Venezuela until new free and democratic elections take place. Applaud similar statements from key EU partners. Important EU statement coming up #dkpol