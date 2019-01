Dinamarca reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela

Anders Samuelsen, ministro de Asuntos Exteriores danés, indicó este miércoles que su gobierno reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. “Dinamarca apoyará siempre las instituciones democráticas democráticamente elegidas incluyendo a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó”publicó Samuelsen en Twitter.

El reconocimiento del gobierno danés a la Presidencia de Guaidó se une al apoyo internacional expresado por países como: Chile, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, entre otros.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumió las competencias del Ejecutivo, en función de los artículos 233 y 333 de la Constitución, este miércoles ante un multitudinario Cabildo Abierto que se realizó en la ciudad de Caracas.

New hope in #Venezuela. #Denmark will always support legitimate elected democratic institutions- not least the parliamentary assembly including @jguaido Juan Guaido. Working for a strong #EU statement