Diario que sufrió tiroteo salió con su página de opinión en blanco

El periódico de Annapolis (Maryland) Capital Gazette, cuya redacción fue víctima de un tiroteo este jueves que se saldó con cinco muertos, publicó hoy su edición diaria en papel con la sección de opinión en blanco.

La dirección del Capital Gazette optó por dejar sus páginas de opinión en blanco con un pequeño texto en honor a las cinco víctimas mortales, identificadas por la policía comoGerald Fischman, Rob Hiaasen, John McNamara, Rebecca Smith y Wendi Winters, cuatro periodistas y una agente de ventas.

Tomorrow this Capital page will return to its steady purpose of offering readers informed opinion about the world around them. But today, we are speechless. pic.twitter.com/5HzKN2IW7Q