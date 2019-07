Detuvieron en Costa Rica a Eduardo Manuitt, ex gobernador de Guárico

Eduardo Manuitt, ex gobernador de Guárico, aparece entre los cinco dueños de una finca lechera detenidos este miércoles en Coronado, Costa Rica, dentro de una investigación por supuesto maltrato y tortura a los trabajadores de unas propiedades que poseen.

Las capturas ocurrieron durante siete allanamientos simultáneos en la mañana, dos en Escazú y otros cinco en Coronado, dirigidos por oficiales de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades afirman que en abril, los finqueros, tres venezolanos y dos costarricenses, sufrieron el robo de cabezas de ganado, por lo que habrían resuelto amarrar, maltratar y torturar a varios de sus trabajadores para exigirles que revelaran quiénes eran los responsables de sustraer los animales.

A estos individuos se les investiga por privación de libertad, lesiones y tortura contra de ocho ofendidos.

El OIJ identificó a los venezolanos como Manuitt Carpio (el ex gobernador), de 63 años de edad; Carlos Eduardo Manuitt Morao, de 25 años, hijo del ex político venezolano, y Alberto Alfredo Martínez Camero, de 38 años. En tanto, los costarricenses son Juan Armando Aguilar Aguirre, de 36 años, y José Francisco Villalobos Montero, de 22 años.



Las agresiones

En conferencia de prensa, el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza, precisó que el 14 de abril los finqueros reportaron el robo de cinco vacas, por lo que el OIJ inició una investigación.

Simutáneamente, los días 14, 15 y 23 de abril, los investigados habrían ingresado en vehículos a casas y fincas donde estaban las víctimas, los privaron de libertad y los llevaron a sus propiedades.

Allí los maniataron, torturaron, golpearon, amenazaron con armas de fuego y los retuvieron por lapsos de tres y 15 horas. Espinoza afirmó que los sujetos retenidos no son sospechosos por el robo de ganado.

En los allanamientos de este miércoles, los policiales decomisaron pistolas y escopetas, así como documentos de identidad salvadoreños pertenecientes a Manuitt Carpio, cuya veracidad será analizada en la investigación.

El director del OIJ destacó que el ganado fue devuelto a sus dueños el 22 de abril, un día antes de que los sospechosos cometieran por tercera vez los presuntos delitos.

Detalles legales

En 2009, Costa Rica otorgó la condición de refugiado al ex gobernador, quien era investigado en Venezuela por “peculado doloso impropio”, además de una orden de aprehensión internacional en la página de la Policía Internacional (Interpol).

La Fiscalía venezolana lo acusó de la presunta comisión de irregularidades en la adquisición de cuatro sistemas de aire acondicionado para los hospitales de Calabozo y Valle de la Pascua, hecho ocurrido en 1999. Según la agencia de noticias AFP, el daño patrimonial de Manuitt es de 227.000 bolívares (105,58 dólares).

En ese tiempo, la Dirección de Migración y Extranjería habría explicado que Manuitt “estaba protegido por confidencialidad” y que “los refugios son de naturaleza política, étnica o religiosa”

“Esta protección (el refugio) en nada implica que el Estado costarricense comparta las tesis políticas del señor Manuitt. Simplemente hace un análisis objetivo de la condiciones que establece la Convención del Refugio en tormo a la protección de personas ante situaciones originadas en el país de origen que puedan significar un menoscabo a su vida e integridad física”, señaló, en aquel momento, el director de migración Mario Zamora.

El refugio se extendió a su familia.