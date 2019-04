El gobierno de Estados Unidos instó a los militares venezolanos a respaldar a Juan Guaidó cuando asumió la presidencia interina de Venezuela. Sin embargo, tres meses después la cantidad de agentes disidentes apenas supera 1.500 funcionarios y los cargos pesados aún se presiden por Nicolás Maduro.

Debido a los malos pagos, la mala alimentación que poseen y la constante humillación a la que son sometidos por alguna vez fue el sistema gubernamental, la administración del presidente estadounidense Donald Trump supuso que los efectivos se voltearían de manera masiva.

“Creo que la administración, así como la oposición, pusieron demasiadas esperanzas en que los militares se levanten. La esperanza no es un plan”, dijo un ex funcionario de alto rango de los Estados Unidos que trabajó en la política de Venezuela del presidente Trump a The Washington Post.

Tres meses después, apenas 1.500 de los agentes refugiados en Colombia expresan mayormente la preocupación que sienten por sus familiares que aún residen en el país y exploran la posibilidad de empezar una nueva vida en alguna otra nación latinoamericana.

“Guaidó y su administración debieron tener un plan con respecto a los militares, pero no fue así. Aún así no hemos tenido la oportunidad de convencerlos a pesar de que lo hemos intentado e intentado”, señaló otro ex funcionario que prefirió el anonimato por la delicadez del tema en la actualidad.

Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos para asuntos venezolanos, señaló que uno de los obstáculos de los agentes de las fuerzas de seguridad de Venezuela es la presencia de los cubanos en sus departamentos. “Ellos son los ejecutores. Son las personas que están observando a generales y coroneles como halcones. Son las personas que están sustancialmente a cargo de la encarcelación y el castigo”, aseveró.

Con información de The Washington Post