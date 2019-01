Departamento de Estados Unidos mantendrá relaciones con Venezuela

"Nicolás Maduro no tiene la autoridad para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos", dijo este miércoles el Departamento de Estado, respondiendo al plazo de 72 horas que dio Maduro a la delegación estadounidense para abandonar el país.

"Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro como gobierno de Venezuela", dijo el comunicado. "En consecuencia, Estados Unidos no considera que el ex presidente Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos", agregó.

Luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumiera la presidencia interina en una concentración en Chacao, Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. "¡Fuera, se van de Venezuela, basta de intervencionismo! Aquí hay dignidad", dijo en Miraflores.

Guaidó emitió un comunicado dirigido a las misiones diplomáticas para pedirles que se mantuvieran en Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reconoció la presidencia interina de Venezuela. A esta decisión se sumaron el Grupo de Lima y el secretario de la OEA, Luis Almagro.

U.S. will conduct diplomatic relations with #Venezuela through the government of interim President Guaido. U.S. does not recognize the #Maduro regime. U.S. does not consider former president Maduro to have the legal authority to break diplomatic relations. https://t.co/DBS4GiGEWI pic.twitter.com/gQZJuS1xfn