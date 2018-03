UE denunció irregularidades en las elecciones rusas

Putin quiere dialogar con socios En una reunión con sus contrincantes tras las elecciones presidenciales del domingo, Vladimir Putin anunció que está listo para dialogar con todos los países del mundo, pero advirtió que no todo dependía de Rusia. Reelegido para un cuarto mandato, este de seis años, el gobernante que durante la campaña se ufanó de las capacidades militares de su país y de sus misiles nucleares invencibles, aseguró: “Prevemos una reducción del gasto militar para este año y para 2019”. Afirmó, sin embargo que esto no provocará una reducción de la capacidad defensiva de su país. Putin ahondó en el tema: “No permitiremos ninguna carrera armamentística. Construiremos nuestras relaciones con todos los países del mundo de manera que sean constructivas y para que nuestros socios estén dispuestos a un diálogo”. Pero matizó: “Es como en el amor, se necesita que las dos partes vean un interés, si no, no hay amor”. Declaró que su gobierno cooperará con la investigación que lleva por el envenenamiento del ex espía ruso Sergéi Skripal y su hija, pero hablar de implicación rusa es un disparate, aseveró.