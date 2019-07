EE UU denuncia que el régimen de Maduro interceptó uno de sus aviones

El Comando Sur de Estados Unidos denunció este domingo que el avión venezolano Sukhoi SU-30, de fabricación rusa, interceptó agresivamente la aeronave estadounidense EP-3 el viernes pasado.

Las autoridades norteamericanas indicaron que el EP-3 realizaba una misión reconocida y aprobada en espacio aéreo internacional sobre el mar Caribe cuando fue interceptado.

“Con esta acción, Rusia demuestra el apoyo militar irresponsable al régimen ilegítimo de Venezuela y subraya la imprudencia y el comportamiento irresponsable de Maduro, que socava el Estado de Derecho Internacional y los esfuerzos para contrarrestar el tráfico ilícito”, escribió en Twitter el Comando Sur.

Estados Unidos aseguró que con esa acción, el Sukhoi SU-30 puso en riesgo la tripulación de EP-3.

El Comando de Defensa Aeroespacial Integral, Codai, señaló que el avión estadounidense fue interceptado por estar en espacio aéreo venezolano, específicamente en la región de información de vuelo Maiquetía, con la finalidad de incursionar e interferir los sistemas de comunicaciones del país.

