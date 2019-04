12 demócratas aspiran a la Presidencia de Estados Unidos

El legislador por el estado de Ohio, Tim Ryan, se convirtió en el último demócrata en saltar el jueves a la carrera por la candidatura presidencial, al unirse a una lista con diversos políticos que buscan desafiar a Donald Trump en 2020.

El actual grupo de aspirantes demócratas a la Casa Blanca es el más grande y diverso que haya habido en ese partido. Incluye a senadoras, a ex gobernadores y gobernadores en funciones, a afroestadounidenses, hispanos, un joven alcalde gay, y probablemente esta lista crezca antes de la temporada de primarias el año que entra. La convención demócrata se inaugurará el 13 de julio de 2020, en Milwaukee, Wisconsin.

He aquí los contendientes más importantes del partido que esperan estar en la puja:

Tim Ryan

Ryan, de 45 años de edad, fue electo en noviembre de 2002, a la edad de 29 años, como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el estado de Ohio (centro-oeste). Ha logrado la reelección 7 veces desde entonces y actualmente integra el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes. Ryan lanzó su campaña para presidente planteando una plataforma de inversión en educación pública y prestación de servicios accesibles de salud.

Kirsten Gillibrand

La senadora por Nueva York oficializó su candidatura pocas semanas después de la creación de un comité exploratorio para la causa. Gillibrand, de 52 años de edad, se hizo famosa por su lucha contra el acoso sexual, especialmente en las fuerzas armadas, antes del surgimiento del movimiento #MeToo, al cual apoya activamente.

Beto O'Rourke

El político de Texas de 46 años de edad, ex miembro de la Cámara de Representantes, se hizo conocido por intentar arrebatarle la banca en el Senado al republicano Ted Cruz en las elecciones de medio mandato de 2018. Casado y padre de tres hijos, dice ser "capitalista" a pesar de que la economía de Estados Unidos es "claramente imperfecta, desigual, injusta y racista".

Bernie Sanders

El senador independiente, que se describe a sí mismo como un "socialista", sorprendió en una electrizante primaria demócrata de 2016 contra Hillary Clinton, con un programa marcadamente más a la izquierda. Finalmente perdió ante la ex secretaria de Estado, pero a sus 77 años de edad espera poder realizar su "revolución política".

Amy Klobuchar

Ex fiscal y nieta de un minero de la industria del hierro, la senadora de 58 años de edad fue cómodamente reelegida en noviembre de 2018 para un tercer mandato en Minnesota. Más al centro que el resto de sus competidores demócratas, apoya, no obstante, el derecho al aborto y la lucha contra el cambio climático, y no duda en criticar enérgicamente al presidente republicano.

Elizabeth Warren

A los 69 años de edad, la senadora por el estado de Massachusetts se asomó a la carrera electoral junto a grandes nombres demócratas el 31 de diciembre de 2018, cuando anunció un comité presidencial exploratorio. Desafiando la polémica sobre su lejano origen amerindio, la ex profesora de Derecho de Harvard, apodada "Pocahontas" por Trump, hizo oficial su candidatura el 2 de febrero.

Cory Booker

Cory Booker, un carismático y mediático senador negro que a menudo es comparado con Barack Obama, anunció su candidatura el primero de febrero con el llamado a unir al país dividido. El ex alcalde de Newark, Nueva Jersey, de 49 años de edad, es un usuario habitual de la red Twitter y un buen orador.

Kamala Harris

La senadora por California, que aspira a convertirse en la primera presidente negra de Estados Unidos, anunció su candidatura el día del aniversario del nacimiento de Martin Luther King, el 21 de enero. Harris, de 54 años de edad, es hija de una investigadora en medicina india y un economista jamaiquino.

Pete Buttigieg

El joven alcalde de South Bend, Indiana, se unió a la carrera el 23 de enero con un mensaje en el que se describió como un reformista que mira al futuro, en contraste con el sombrío discurso de Trump. Si este veterano de guerra, de 37 años de edad, ganara las primarias demócratas, se convertiría en el primer candidato presidencial abiertamente gay en Estados Unidos.

Los otros aspirantes

Otros candidatos también probarán su suerte en las primarias demócratas: John Delaney, de 55 años de edad y ex miembro de la Cámara de Representantes; Andrew Yang, contratista, de 44 años de edad, y Marianne Williamson, de 66 años, autora de libros sobre desarrollo personal.

Biden, el incierto

Joe Biden, una de las grandes figuras del partido y considerado un centrista, es uno de los más esperados. El ex vicepresidente de Barack Obama, de 76 años de edad, mantiene en suspenso el anuncio de su candidatura luego de que dos mujeres lo acusaron de conducta inapropiada.