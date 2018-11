Demócratas arrebataron Cámara de Representantes a Trump

Este martes los demócratas lograron votos suficientes para tomar el control de la Cámara de Representantes dominada por el partido republicano.

Antes de terminar el recuento en algunos distritos, ya algunos medios declaraban una mayoría demócrata. Estos necesitaban sumar 23 escaños para alcanzar la mayoría en la Cámara de Representantes, pero podrían ganar hasta 35, en línea con los registros históricos en este tipo de comicios, reseñó La Vanguardia.

Por otra parte, el partido republicano obtuvo votos suficientes para mantener el control del Senado, la cámara que actúa en pro de autorizar los nombramientos de la Casa Blanca y también de detener el inicio de trámites de destitución del presidente, en tal caso.

“Tremendo éxito esta noche, ¡gracias a todos!”, publicó el presidente Donald Trump mediante su cuenta de Twitter la noche de este martes, pese a enfrentarse con el mismo panorama que Barack Obama en el 2010, cuando perdió el control de la House barrido por la ola del Tea Party.

Con información de La Vanguardia.

Tremendous success tonight. Thank you to all!