Delegación española en la IPU:“Venezuela se convirtió en un Estado fallido”

Representantes de la delegación Española de la Unión Interparlamentaria (IPU) denunciaron que en Venezuela no se les garantiza a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) los derechos humanos. Además rechazaron gobierno no permite la creación de un corredor humanitario.

“Venezuela ha pasado de ser la democracia más ejemplar de América Latina para convertirse en un estado fallido “, dijo el representante de la delegación española en el IPU.

Destacó que Venezuela enfrenta un momento difícil y que no se le puede abandonar ahora. Además, señaló que están orgullosos de la labor de los partidos políticos en el país.

“Tenemos la obligación de continuar tomando medidas legales para ayudar a los venezolanos”, concluyó.