Decomisaron 16,5 toneladas de cocaína en un barco en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses decomisaron 16,5 toneladas de cocaína halladas en un barco que arribó al puerto de la ciudad de Filadelfia, en la que ha sido considerada como una de las incautaciones "más grandes" en Estados Unidos y la mayor en la historia del estado de Pensilvania, informó este martes la Fiscalía.

El estupefaciente, que medios locales indicaron fue descubierto en 7 contenedores, habría alcanzado en las calles un valor superior a los 1.000 millones de dólares, indicó en su cuenta de Twitter la oficina del fiscal para el distrito este de Pensilvania.

Además, señaló que los integrantes de la tripulación, cuyo número y nacionalidad no fueron divulgados de inmediato, han sido arrestados y enfrentan cargos federales mientras la investigación continúa.

El barco fue inspeccionado en la terminal Packer Marine del puerto, según la información oficial.

NBC News indicó, citando a un oficial, que las autoridades creen que la embarcación, la cual hizo paradas en Suramérica antes de llegar a Filadelfia, pudo haber sido cargada con drogas en Las Bahamas.

"Este es uno de los decomisos de droga más grande en la historia de Estados Unidos. Esta cantidad de cocaína podría matar a millones de personas", escribió en su Twitter el fiscal general para el distrito este de Pensilvania, William M. McSwain.

El funcionario expresó el compromiso de su oficina de mantener las fronteras seguras y las calles a salvo de narcóticos mortales.

El 18 de abril pasado, la Guardia Costera informó del decomiso de cerca de 8 toneladas de marihuana y cocaína valoradas en 62,5 millones de dólares en 5 interceptaciones realizadas en aguas internacionales del este del Pacífico.

Y casi un mes antes, el 22 de marzo, se había incautado 12 toneladas de cocaína valoradas en 360 millones de dólares en 12 interceptaciones.

La Guardia Costera señaló entonces que sus hombres han aumentado la presencia en el Pacífico oriental y en la cuenca del Caribe, zonas usuales en el "tránsito de drogas fuera de Centroamérica y Suramérica", como parte de su estrategia de combate al tráfico de drogas en el hemisferio.

This is one of the largest drug seizures in United States history. This amount of cocaine could kill millions – MILLIONS – of people. My Office is committed to keeping our borders secure and streets safe from deadly narcotics. https://t.co/nWPfgpGqYa