Declaran ex funcionarios y empresarios por sobornos

La justicia argentina comenzó a escuchar los testimonios de los 13 arrestados por supuestos sobornos que involucran a ex funcionarios y empresarios, y salpican a la ex presidente Cristina Kirchner y a una empresa vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri.

La justicia analiza el contenido de ocho cuadernos escolares, en los cuales se supone que el chofer de un ex funcionario registró presuntos retiros y entregas de bolsos con dinero entre 2005 y 2015, años en que gobernaron el ya fallecido Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

El chofer Oscar Centeno está entre los 13 apresados y declaró ante el juez Claudio Bonadío en una causa que está bajo secreto de sumario.

Fuentes judiciales citadas por la prensa indicaron que el sujeto optó por hablar en calidad de arrepentido.

La ley establece que para que un acusado sea considerado arrepentido, debe aportar información relacionada con el hecho investigado, tiene que apuntar a responsables de igual o mayor jerarquía o dar datos vinculados con la recuperación del dinero del presunto delito. A cambio, se puede modificar en su favor su estado de detención durante el proceso y la pena puede bajar a la escala de la tentativa.

Se habrían movido –según la Fiscalía– aproximadamente 160 millones de dólares en efectivo en bolsos, provenientes de sobornos que empresarios entregaban a cambio de la adjudicación de obra pública.

Los cuadernos que dieron origen a la causa fueron entregados por una fuente reservada a un periodista del diario La Nación que los aportó a la justicia.

La ex presidente y actual senadora Kirchner fue citada a indagatoria el 13 de agosto por el juez Bonadío, aunque aún no se especificó si en calidad de testigo o de imputada.

Su domicilio en la capital federal figura en las anotaciones del chofer. La justicia investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita.

Las detenciones realizadas el miércoles en la madrugada incluyen a Roberto Baratta, ex secretario de coordinación del extinto Ministerio de Planificación Federal.

También fueron arrestados los empresarios Gerardo Ferreyra, de la constructora Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de IECSA, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri, que provenía del grupo Socma (Sociedad Macri).

“Jamás pagué coimas (sobornos). Esto es un circo mediático”, se defendió Ferreyra ayer cuando fue trasladado esposado para declarar ante el juez. Otro de los detenidos a disposición de la justicia es el ex subsecretario legal de Planificación Federal Rafael Llorens y el empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Se entregarán a la justicia

Varios empresarios y ex funcionarios aún no fueron detenidos. Francisco Valenti, histórico ejecutivo del Grupo Pescarmona, y Juan Carlos de Goicoechea, de la firma Isolux Corsan, habrían negociado entregarse en las próximas horas, indicó el diario La Nación. Oscar Thomas, ex director del Ente Binacional Yacyretá, mencionado en los cuadernos, tampoco fue detenido. Esta semana fueron allanadas muchas empresas que tienen contratos con el Estado y varios vehículos mencionados fueron incautados.