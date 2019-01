Cúpula del gobierno de Maduro no podrá entrar en Perú

Perú impedirá la entrada al país de los funcionarios vinculados a la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro, así como de sus familiares, anunció el canciller peruano, Néstor Popolizio.

“Vamos a dirigir una comunicación a Migraciones con una lista de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen venezolano, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país”, anunció el ministro de Relaciones Exteriores a RPP Noticias.

El canciller indicó que los venezolanos no necesitan visa para entrar en Perú, pero que el gobierno puede poner restricciones de carácter migratorio. “Vamos a pasar esta información a entidades que tengan la posibilidad de controlar el manejo de trasferencias bancarias del grupo vinculado a la cúpula. Queremos hacer una presión directa al régimen de Maduro”, recalcó Popolizio.

El viernes, los cancilleres del Grupo de Lima, con excepción del de México, acordaron en la capital peruana que no reconocerán el nuevo período gubernamental del mandatario venezolano porque es producto de un proceso ilegítimo y le recomendaron que no lo asumiera el próximo 10 de enero.

En los últimos 2 años, Perú ha recibido a 600.000 venezolanos que tienen la expectativa de obtener el Permiso Temporal de Permanencia que les permitirá trabajar, estudiar y acceder a la salud pública.

Defienden decisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no condenará al de ningún de otro país, en referencia a la decisión de no sumarse a la declaración del bloque del que forma parte y que está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía. “Estamos por el diálogo, eso sin duda, incluso es un principio constitucional de política exterior (...). Lo que no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención”, dijo en su habitual conferencia de prensa matutina.

“Debe entenderse que no es un asunto de simpatías, sino que tiene que ver con nuestra política exterior, con nuestros principios”, agregó.

Acusan a opositores de traición a la patria

Nicolás Maduro aseguró que quienes respaldan la última declaración del Grupo de Lima incurren en el delito de traición a la patria. “Que la oposición venezolana salga a apoyar la entrega del mar territorial venezolano a Guyana no tiene nombre”, dijo el mandatario el domingo en relación con el punto en el que se insta al gobierno madurista a respetar la soberanía de otros Estados. “Lo que hizo el denominado cartel de Lima diciendo que el mar territorial es de Guyana es una de las cosas más graves. Que la oposición venezolana y la Asamblea Nacional entreguen la soberanía del mar territorial venezolano no tiene nombre y nunca nadie en este país lo hizo (...). Han cometido delito de traición a la patria y no estoy exagerando porque el territorio venezolano en su integridad es sagrado”.