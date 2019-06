Un crucero chocó con un barco turístico en Venecia

Un crucero chocó este domingo con un barco turístico en el puerto de Venecia (noreste de Italia) y cuatro personas sufrieron contusiones leves. El incidente reabrió el debate sobre la presencia de estos navios en la ciudad de los canales.

La colisión se produjo en el canal de la Giudecca, cuando el crucero "Ópera" de la compañía MSC, de 65.000 toneladas, aparentemente perdió el control cuando estaba atracando y se precipitó hacia el muro del puerto de san Basilio, con el que chocó.

Después, mientras sonaba su sirena, golpeó la popa de una embarcación turística de tipo fluvial que se encontraba amarrada en ese mismo muelle, informaron los bomberos. Asimismo, indicaron que la situación estaba "bajo control".

No hay desaparecidos y el balance de heridos se sitúa en cuatro personas hospitalizadas con heridas leves y contusiones.

Se trata de 4 turistas de entre 67 y 72 años de edad, 1 estadounidense, 1 neozelandesa y 2 australianas con traumas por caídas en el momento de la colisión, según los medios locales.

En las imágenes difundidas por las redes sociales y grabadas por los turistas puede verse cómo el crucero no logra detener la marcha e impacta contra el muro, lo que lleva a muchas personas a correr por el muelle, donde quedó amarrada la nave tras la colisión.

Actualmente se investigan las causas del incidente que podría deberse a un problema en el motor de la embarcación, tal como aseguró a los medios la compañía de los dos remolcadores que ayudaban al crucero a atracar.

Pero también se maneja la posible rotura de unos de los cables con los que los remolcadores dirigían la nave.

El ministro de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, aseguró que el incidente "demuestra que las grandes naves no deben pasar por la Giudecca" y aseguró que próximamente se desarrollará una solución para proteger a la ciudad "tras muchos años de inercia" política.

El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, reprochó que desde hace ocho años los venecianos piden que los grandes cruceros turísticos no pasen por el canal de la Giudecca y pidió la apertura "inmediata" del canal alternativo para tráfico marítimo Vittorio Emanuele.

"He hablado con el ministro Toninelli, le he actualizado sobre la situación y está buscando soluciones que ahora esperamos. Debemos hacer que las naves no pasen más por delante de la plaza de San Marcos", defendió el regidor.

El gobernador de la región del Véneto, Luca Zaia, aseguró que el incidente "podría haber acabado en tragedia" y pidió al ministro que tome una decisión lo antes posible.