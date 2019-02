En el corto plazo es poco probable una intervención militar en Venezuela

“Para que una intervención militar pueda suceder en Venezuela tendría que estar autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, indicó Milagros Betancourt, embajadora retirada y profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica Andrés Bello.

Afirmó que era un tema que debe tratarse con mucha prudencia. “Es un escenario que por ahora no creo que pueda darse. No están dados los parámetros dentro del derecho internacional como para que esto sea planteado. Es un tipo de soluciones que se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan, las consecuencias son impredecibles”, recalcó.

Aseguró que el Consejo de Seguridad de la ONU es el único órgano que puede permitir el uso de la fuerza y hasta ahora en su seno solo ha habido una reunión informal sobre la situación del país: “Lo que pasa es que hay mucha expectativa cuando se dice que están todas las opciones sobre la mesa y la gente cree que eventualmente Estados Unidos desplegará un portaviones y llegarán los marines”.

Explicó que las experiencias anteriores han sido muy cuestionadas, como la intervención de Estados Unidos en Irak.

Betancourt destacó que la comunidad internacional transita en la búsqueda de una solución pacífica para la crisis de Venezuela. “Seguramente se van a incrementar las sanciones para que sea mucho más onerosa la permanencia del gobierno de Nicolás Maduro en el poder”, aseveró.

Emilio Figueredo, analista internacional, indicó que hay que seguir presionando a los militares venezolanos. “Ya el pueblo habló, la comunidad internacional nos apoya, pero está en nuestras manos crear las condiciones para el cambio”, indicó a través de su cuenta en Twitter.

“Los que piden intervención militar ya no parecen entender que esa no es una decisión que le corresponde al presidente encargado Juan Guaidó sino a cada uno de los gobiernos que estén decididos a llevarla a cabo, y lo harán si sus respectivas opiniones públicas y políticas apoyan ese tipo de acción”, escribió.