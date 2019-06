Corte habría acusado a Motta Domínguez de lavado de dinero y conspiración

Este jueves la justicia estadounidense presentó cargos de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero, contra el ex ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, al igual que al ex viceministro de Finanzas, Eustiquio José Lugo Gómez, ambos ex funcionarios maduristas que ejercían funciones en medio del colapso del sistema eléctrico del país. Motta Domínguez y Lugo Gómez fueron acusados formalmente ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, reseñó El Nuevo Herald.

Las autoridades afirman que se usó un esquema de corrupción a través de bancos ubicados en Florida.

La corte alega que Motta y Lugo otorgaron más de 60 millones de dólares a tres compañías con sede en ese estado, en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos que les fueron pagados para su propio beneficio.

Con información de El Nuevo Herald