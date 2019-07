El Consejo de Seguridad de la ONU llegó a Colombia en el momento clave de la implementación del acuerdo de paz, ensombrecido por el asesinato de 140 ex guerrilleros de las FARC, al menos, y la orden de captura de la Corte Suprema contra Jesús Santrich luego de faltar a una indagatoria por narcotráfico.

Los representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad y funcionarios de la Secretaría General de la ONU tienen previsto llegar a Bogotá este jueves en la noche y regresar a Nueva York el domingo en la mañana.

“Todos los integrantes del Consejo están completamente comprometidos y respaldando el proceso de paz de Colombia”, manifestó hoy Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, citado en un comunicado del organismo.

La primera actividad será la reunión privada que mantendrán este viernes con el presidente de Colombia, Iván Duque, cuyo canciller, Carlos Holmes Trujillo, invitó en abril pasado al Consejo de Seguridad a visitar el país.

Al concluir ese encuentro, Duque, el presidente del Consejo de Seguridad y el embajador peruano Gustavo Meza-Cuadra darán una declaración a la prensa.

La delegación del organismo multilateral también se entrevistará mañana con miembros de la sociedad civil, del Sistema de Naciones Unidas y del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tolda surgida de la desmovilización de la guerrilla luego de la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016.

Tendrán, además, encuentros con representantes de entidades gubernamentales, así como de la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Paz del Congreso, según la agenda divulgada por la Oficina de la ONU en Bogotá.

La delegación se trasladará este sábado a uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en los que conversarán con los ex guerrilleros que completan su reintegración a la vida en sociedad, luego de dejar las armas.

El objetivo del viaje –promovido por los embajadores en el Consejo de Perú y Reino Unido al atender la invitación del canciller Trujillo–, además es el de apoyar la implementación del acuerdo de paz, observar y apoyar la misión de paz de Naciones Unidas en Colombia y comprender mejor las prioridades y preocupaciones de las partes.

“Vienen a reiterar ese apoyo, a evaluar de manera presencial cómo va la evolución y la implementación del Acuerdo de Paz, y también vienen a evaluar nuestra labor”, añadió Ruiz Massieu.

La visita al país se origina en un momento complicado de la implementación del acuerdo, luego de que la FARC denunció el jueves que al menos 140 ex guerrilleros y 31 de sus familiares han sido asesinados desde que se firmó la paz que supuso el fin de más de medio siglo de conflicto armado interno.

El partido de la antigua guerrilla reiteró que esos crímenes constituyen una clara violación al acuerdo de paz, razón por la cual pidió ayuda internacional para poder participar con garantías en las elecciones municipales y regionales del próximo 27 de octubre.

La FARC ha criticado al Estado y lo culpa de no garantizar la vida de los excombatientes que se acogieron a lo firmado. A esta dificultad deben sumarse también los casos, al menos, de siete ex jefes guerrilleros que le han dado la espalda al acuerdo de paz, el más reciente de ellos el del congresista Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, a quien la Corte Suprema de Justicia le dictó orden de captura luego de no asistir a una indagatoria el martes.

Esto ocurrió después de que Santrich se escapó de sus escoltas oficiales el pasado 29 de junio durante una visita al ETCR de Tierra Grata, en el departamento del Cesar, y desde entonces se desconoce su paradero.